Charles Leclerc en couple avec Charlotte : la jeune femme divine en maillots de bain

C'est une des belles histoires du paddock, qui est semble-t-il faite pour durer. Fin juin 2021, Charles Leclerc et Charlotte Siné ont officialisé leur relation et depuis les deux Monégasques ne se quittent plus. Présent de l'autre côté du globe ce week-end pour participer au Grand Prix d'Australie qui se tient dans la ville d'Adélaïde, le jeune pilote de 24 ans a démarré la saison idéalement. Premier du classement des pilotes après deux courses, il a brillé à Bahreïn en remportant la première course de l'année. Parfaitement lancé, il espère continuer sur sa lancée malgré la concurrence de Lewis Hamilton ou Max Verstappen.

Si tout va parfaitement sportivement en ce moment pour Charles Leclerc, c'est également le cas dans sa vie privée. Après avoir été pendant plusieurs années avec une belle Italienne, il a retrouvé l'amour auprès d'une compatriote monégasque, la sublime Charlotte Siné. Ensemble, les deux tourtereaux ont déjà vécu de très beaux moments, à l'image de leurs mémorables vacances au Mexique début janvier. Les deux tourtereaux ne se quittent pas lorsqu'ils ont la chance d'être ensemble et on les a récemment vu au défilé Ferrari lors de la Fashion Week de Milan en mars dernier.

Charlotte Siné sublime sur la plage aux quatre coins de la planète

En plus de suivre des études d'architecture, la jeune femme de 22 ans est très populaire sur les réseaux sociaux. Suivie par plus de 470 000 abonnés, Charlotte Siné poste fréquemment des photos d'elle dans les plus beaux endroits de la planète. Une façon d'afficher sa plastique parfaite dans des maillots de bain tous plus stylés les uns que les autres. Issue d'une famille aisée, la jolie brune est la fille d'Emmanuel Siné, directeur général de la Société des Bains de Mer, entreprise historique du divertissement de Monaco. Elle a d'ailleurs rencontré le beau Charles par l'intermédiaire de son ancienne compagne italienne, la fameuse Giada Gianni.