Charles Leclerc : Qui est sa compagne Charlotte Siné ?

Charles et Charlotte, Charlotte et Charles... Depuis quelques mois déjà, Charles Leclerc et Charlotte Siné forment un couple solide. Ils viennent d'officialiser leur histoire en bonne et due forme sur le tapis rouge de la cérémonie des Nymphes d'Or, lors du 60ème festival de télévision de Monte Carlo, le 22 juin 2021. L'occasion d'en savoir un peu plus sur celle qui fait battre le coeur du pilote Ferrari.

Charlotte Siné, inflenceuse et mannequin monégasque de 21 ans, préfère rester discrète au sujet de son idylle avec Charles Leclerc, ne publiant que de rares photos sur les réseaux sociaux. Elle est issue d'une famille aisée, son père étant Emmanuel Siné, directeur général de la Société des Bains de Mer, entreprise historique du divertissement de Monaco. Charles Leclerc l'aurait rencontrée par le biais de son ancienne compagne, Giada Gianni, avec qui il est resté en très bons termes.

Charlotte Siné et son beau pilote de 23 ans semblent avoir passé le confinement ensemble. Il avait d'ailleurs partagé un instant cocasse sur les réseaux sociaux. Trop pris par son live Twitch, Charles Leclerc n'avait pas entendu sa copine sonner à la porte. Résultat : elle avait dû acheter un abonnement à sa chaîne pour pouvoir lui demander "dans le chat" s'il pouvait "lui ouvrir la porte d'entrée". Sympa.