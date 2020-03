Charles Leclerc se confie sur la mort de son papa, "un moment très difficile"

Charles Leclerc a un visage d'ange et seulement 22 ans. Mais malgré son jeune âge, le pilote de Formule 1 a connu des épreuves qui l'ont ébranlé et dont il n'a pas eu peur de parler avec Le Figaro.

Dans la longue interview publiée dans l'édition du 10 mars 2020, le coureur monégasque à l'ascension fulgurante a avoué que les difficultés personnelles qu'il a rencontrées l'ont fait grandir plus vite. La première qu'il a choisi d'évoquer est la mort tragique de Jules Bianchi, qui était pilote de F1 comme lui, mais aussi et surtout son parrain. Jules Bianchi est décédé en juillet 2015 à 25 ans, après avoir passé des mois dans le coma. Il avait été victime d'un accident survenu en octobre 2014 au Grand Prix du Japon. "On passait tous les week-ends à rouler ensemble sur sa piste de kart à Brignoles. Cela a été un premier coup dur. Mais cela ne m'a jamais fait douter de mon envie d'arriver en Formule 1", a-t-il confié au Figaro.

La mort est passée plusieurs fois dans la vie de Charles Leclerc. Le pilote a connu une autre perte douloureuse deux ans plus tard. Son père, dont il était extrêmement proche, est décédé en 2017. Leur relation très fusionnelle, il en parle avec émotion : "Mon père m'accompagnait partout et m'aidait dans tout ce que je faisais." Et si son papa n'est plus là, Charles Leclerc ne manque pas de célébrer son anniversaire tous les ans. "Aujourd'hui est ton anniversaire. J'aimerais que tu sois là pour que nous le fêtions ensemble. Chaque leçon que tu m'as apprise continue à résonner en moi et je continuerai à faire de mon mieux pour que tu sois le père le plus fier. Je t'aime, tu me manques. Joyeux anniversaire depuis le paradis", a-t-il publié le 4 mars dernier. Un message poignant accompagné d'une photo de lui enfant avec son papa.