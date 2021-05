Charles Leclerc grand maudit du GP de Monaco, sa compagne Charlotte en soutien : "Il est très déçu..."

Assis seul, les yeux dans le vide près de ses écuries, le pilote a été chaleureusement réconforté par le prince Albert qui n'a pas hésité à venir le prendre dans ses bras pour le consoler. Également présente pour soutenir son petit-ami, l'influenceuse Charlotte Siné a confié son désarroi au journal Nice Matin. Optimiste, elle a ainsi déclaré : "On est très tristes pour lui. Il est très déçu forcément mais il a la tête froide. Il avait ses chances de gagner aujourd'hui. Mais ce n'est que partie remise pour l'année prochaine et les années à venir. En tout cas, il a démontré de quoi il était capable sur la piste lors des essais libres et des qualifs." Une chose est sûre, l'année prochaine Charles reviendra plus combatif et plus déterminé que jamais.