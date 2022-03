Charles Leclerc stylé avec sa compagne Charlotte Siné pour le défilé Ferrari

La Fashion Week bat son plein en ce moment et après New York et Londres, c'était au tour de Milan de recevoir les stars du monde entier pour une semaine de strass et de paillettes dans la capitale de la mode italienne. Si désormais les choses se passent à Paris avec la présence des plus grandes stars, la semaine à Milan était particulièrement intéressante et on y a vu du très beau monde. Ferrari, l'une des marques les plus mythiques du sport automobile, en a même profité pour proposer son premier défilé de mode et les stars s'étaient déplacées pour l'occasion.

Star de la Scuderia Ferrari et septième du dernier championnat du monde de Formule 1, le Monégasque Charles Leclerc était l'un des invités de marque de cette soirée de gala. Le beau gosse de 24 ans était présent au défilé, qui s'est tenu le 27 février, au côté de Charlotte Siné, la jolie brune qui partage sa vie depuis plusieurs mois maintenant. Les deux tourtereaux ont pris la pose ensemble et ils n'avaient pas lésiné sur leur look pour cette soirée d'exception.

Le couple aux couleurs de Ferrari

Le concurrent de Lewis Hamilton et Max Verstappen avait opté pour un style plutôt sobre avec une veste en cuir et un pantalon noir. On pouvait néanmoins voir les quelques touches de rouge, la couleur symbolique de Ferrari, au niveau du col de son pull et de sa ceinture. Charlotte avait elle misé sur un perfecto rouge porté par dessus un ensemble beige et de jolies chaussures à talon rouge également. Le code couleur a été parfaitement respecté par les deux amoureux !

D'autres stars étaient également de la partie dimanche dernier à Milan puisqu'on a notamment pu voir l'actrice Olivia Palermo, venue avec son mari Johannes Huebl. La papesse de la mode italienne Anna Dello Russo avait fait le déplacement, tout comme le patron de Fiat, John Elkann.

Une très belle soirée pour Ferrari, qui a pu compter sur la présence du joyau de son écurie, Charles Leclerc, très stylé au côté de sa belle Charlotte.