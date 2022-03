Paul Pogba, Robert Lewandowski et Marco Verratti avec leurs femmes : les sportifs stylés pour le défilé Off-White

C'est reparti pour une nouvelle Fashion Week parisienne qui s'annonce encore pleine de défilés et de stars internationales. Comme chaque année, les célébrités se retrouvent à Paris après avoir été à New York, Londres et Milan. Et cette année, il y a un défilé que personne ne voulait manquer, celui de la marque Off-White, créée par le regretté Virgil Abloh, qui nous a quitté le 28 novembre dernier. Pour cette collection automne-hiver 2022-2023, la marque a rendu un bel hommage à son créateur et les stars étaient présentes hier soir au Palais Brongniart, à l'image des stars, venus en masse.

Parmi les stars du sport, on a vu beaucoup de footballeurs, à l'image du maître à jouer de l'équipe de France, Paul Pogba. Le joueur de Manchester Unted était accompagné de sa femme, Maria Zulay et le couple était très stylé. Habillé d'un smoking blanc assorti à de grosses lunettes de soleil, celui que l'on surnomme La Pioche était très classe, tout comme Madame dans sa belle robe noire. Une autre star internationale avait fait le déplacement jusqu'à Paris, quelques mois après y être venu pour le Ballon d'or, puisque Robert Lewandowski avait fait le déplacement avec sa sublime femme Anna.

L'attaquant polonais du Bayern Munich avait opté pour un style plus streetwear, à l'image de la marque Off-White. Il portait un teddy noir sur un pantalon gris, tandis que sa moitié se cachait sous un long manteau sombre. Les joueurs du Paris Saint-Germain étaient, comme souvent, représentés et cette fois-ci, c'est Marco Verratti qui était avec son épouse, Jessica Aidi. L'Italien aussi avait choisi un style décontracté avec un sweat à capuche sur une veste noire.

Adil Rami sans Léna et une star de la F1

Un autre célèbre footballeur français qui fait l'actualité en ce moment était également de la partie. Adil Rami avait fait le déplacement depuis Troyes, où il évolue en ce moment, mais pas de traces de sa nouvelle conquête Léna à ses côtés. Une star des paddocks était également invitée au défilé, en la personne de Pierre Gasly. Le pilote Formule 1 qui sort d'une très belle saison est visiblement fan de mode et il est arrivé très looké pour ce défilé hommage.

Le gratin du sport était donc à Paris hier pour une soirée inoubliable, en hommage à l'un des créateurs les plus influents de ces dernières années.