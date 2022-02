Adil Rami en couple avec une candidate de télé-réalité : une relation "pas facile", 1ères confidences

En début de semaine, Adil Rami et la candidate de télé-réalité Léna ont officialisé leur relation. C'est à travers une vidéo postée sur TikTok, où ils apparaissent très complices et sur le point de s'embrasser, que les internautes ont pu les découvrir pour la première fois ensemble. Depuis, la jolie Léna est en proie aux critiques des internautes.

En effet, en rendant public son couple avec le footballeur international, la jeune femme a ouvert la porte aux commentaires désagréables et déplacés. Ni une ni deux, Léna a décidé de faire une petite mise au point en story Instagram mercredi 23 février 2022.

"Concernant ma relation, je ne vais pas pouvoir parler aussi librement que d'habitude car il n'est pas du milieu télé et donc plus pudique sur sa vie personnelle. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas crédule. Je me protège, il le sait et il rame chaque jour pour prouver qu'il n'est pas/plus ce qu'on dit de lui sur les réseaux. Je suis ravie de tout partager avec vous et je continuerai de le faire mais merci de ne pas me juger. Ne croyez pas que c'est facile de se mettre avec un 'footeux' car forcément, même si tu gagnes ta vie, on te colle tout de suite une étiquette de profiteuse et femme cocue", a-t-elle tenu à rappeler. Léna assure par ailleurs savoir "où elle met les pieds et lui, saura pertinemment ce qu'il perd."

Adil Rami n'a malheureusement pas la meilleure des réputations lorsqu'il s'agit de ses histoires d'amour. Le footballeur a notamment reconnu avoir trompé sa compagne Sidonie Biémont avec qui il a eu deux enfants, les jumeaux Zayn et Madi (5 ans). Des liaisons, Adil Rami en aurait également eues lorsqu'il fréquentait la star américaine Pamela Anderson, il y a trois ans.

De son côté, Léna a été en couple avec Illan sur le tournage des Marseillais à Dubaï, diffusée en 2021. Elle a ensuite participé aux Princes et Princesses de l'amour où elle a craqué pour Adrien. Récemment, ils ont annoncé leur rupture et la candidate l'accusait de l'avoir trompée.