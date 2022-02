Adil Rami en couple avec une célèbre candidate de télé-réalité : officialisation en vidéo

Pour l'heure, on ne sait pas encore comment Adil Rami et Léna se sont rencontrés. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas la première star de football à se mettre en couple avec une candidate de télé-réalité. Anthony Martial a succombé au charme de Mélanie Da Cruz (révélée dans Secret Story en 2015). Ensemble, ils ont eu un fils prénommé Swan (3 ans). De son côté, sa grande amie Coralie Porrovecchio qui a aussi participé à la saison 9 a eu deux fils avec Boubacar Kamara : Kingsley (1 mois) et Leeroy (1 an et demi). On pense également aux anciens tourtereaux Emilie Fiorelli (de la même édition de Secret Story) et M'Baye Niang qui sont parents de Louna (3 ans) et Farrell (1 an et demi) ou Emilie Nef Naf et Jérémy Ménez qui ont eu deux enfants : Maëlla (9 ans) et Menzo (7 ans).