Coralie Porrovecchio maman pour la 2e fois : photos et prénom original !

Alors que la rumeur d'une deuxième grossesse courait depuis des semaines, ce n'est qu'en septembre 2021 que la belle Coralie Porrovecchio a confirmé être de nouveau enceinte. Sur Instagram, la jeune maman prenait la pose avec son amoureux Boubacar Kamara ainsi que leur fils Leeroy, né en mai 2020. Et c'est là que les internautes ont découvert son joli baby bump ! "Alors, on y est : je peux enfin partager avec vous ma petite famille. Il y a un peu plus d'un an, je donnais naissance à un trésor et ma vie changea complètement. Donner naissance, c'est probablement la plus belle chose qui me soit arrivée. On voit son quotidien chambouler, les aspirations, les projets et les peurs ne sont plus les mêmes. Cette douce fatigue qui prend son sens quand je vois mon fils sourire. Et ce bonheur j'ai longtemps eu du mal à le partager, avait-elle écrit en légende. Maintenant qu'il se double je me sens prête à vous présenter mon cocon. L'île sur laquelle j'adore me perdre... Je n'ai plus été très présente sur les réseaux. Et pour cause : une nouvelle grossesse, mon amour de fils qui grandit mais je ne voulais tellement rien rater de ces moments de vie." Des clichés également partagés par le footballeur sur ses réseaux sociaux.

Et le lundi 6 décembre 2021, Coralie Porrovecchio a dévoilé des photos de leur Gender Reveal sur le thème "Reine des neiges". L'occasion de découvrir qu'ils allaient accueillir un autre petit garçon.

Toutes nos félicitations à Coralie Porrovecchio, son compagnon Boubacar Kamara ainsi que leur aîné Leeroy pour l'arrivée de ce deuxième bébé dans la famille !