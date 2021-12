Coralie Porrovecchio enceinte : le sexe de son bébé dévoilé, Boubacar Kamara et elle brisent la glace

Coralie Porrovecchio vivra prochainement une fois de plus la plus belle des aventures. Son fiancé Boubacar Kamara et elle vont accueillir leur deuxième enfant début 2022. Et, lundi 6 décembre 2021, l'ancienne candidate de Secret Story (saison 9, en 2015) a révélé le sexe de leur bébé.

C'était le suspense quasiment jusqu'au bout de la grossesse. Les internautes ont dû attendre lundi dernier pour découvrir si le couple attendait une petite fille ou un petit garçon. Et pour faire cette grande annonce à leurs proches et leurs fans par la même occasion, Coralie Porrovecchio et le footballeur professionnel âgé de 22 ans ont vu les choses en grand. Les tourtereaux ont choisi le thème "Reine des neiges". La couleur blanche dominait donc dans la décoration et la tenue des futurs parents. Et, pour découvrir le sexe de leur enfant à naître, ils ont brisé un bloc de glace avec un marteau. Une idée originale et moderne (pour ne pas dire fraîche !) qui a dû bluffer tout leur entourage.

Ainsi, l'ancienne habitante de la Maison des Secrets âgée de 26 ans et Boubacar Camara ont découvert qu'un autre petit garçon allait rejoindre leur belle famille. "It's a BOY. We are so excited to be adding another boy to the bunch ! #itsaboy #genderrevea", peut-on lire (à traduire : "C'est un garçon. Nous sommes si excités d'accueillir un nouveau garçon dans notre tribu").