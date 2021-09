Coralie Porrovechio enceinte de son 2e enfant : photo de famille inédite et joli baby bump !

Heureuse nouvelle ! Après des mois de secret, et alors qu'elle avait nié à plusieurs reprises une nouvelle grossesse, Coralie Porrovecchio a annoncé être enceinte de son deuxième enfant. C'est sur Instagram et en photo, dimanche 19 septembre 2021, que l'ancienne candidate de télé-réalité révélée dans Secret Story (saison 9, en 2015) partage son bonheur en famille.

La future maman a pris la pose en body et robe en voile transparent orné de volants en tulle. Le visage face au photographe mais le corps de profil, elle pose tendrement avec ses mains sur son joli baby bump déjà bien prononcé. Divine, Coralie Porrovecchio s'affiche au côté de son amoureux le footballeur Boubacar Kamara. Entre eux, on retrouve l'adorable petit Leeroy, leur fils né en mai 2020. C'est d'ailleurs la première fois que le visage du bambin apparaît sur les réseaux sociaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est le mélange parfait entre papa et maman !

"Alors, on y est : je peux enfin partager avec vous ma petite famille. Il y a un peu plus d'un an, je donnais naissance à un trésor et ma vie changea complètement. Donner naissance, c'est probablement la plus belle chose qui me soit arrivée. On voit son quotidien chambouler, les aspirations, les projets et les peurs ne sont plus les mêmes. Cette douce fatigue qui prend son sens quand je vois mon fils sourire. Et ce bonheur j'ai longtemps eu du mal à le partager, écrit-elle en légende. Maintenant qu'il se double je me sens prête à vous présenter mon cocon. L'île sur laquelle j'adore me perdre... Je n'ai plus été très présente sur les réseaux. Et pour cause : une nouvelle grossesse, mon amour de fils qui grandit mais je ne voulais tellement rien rater de ces moments de vie."