Coralie Porrovecchio et Boubacar Kamara : Adorable portrait de famille avec leur fils Leeroy

C'est en 2018 que le couple a officialisé sa relation amoureuse et les rumeurs de fiançailles entre la jeune femme de 25 ans et le footballeur de 21 ans ont vu le jour dès l'année suivante. Entre, eux, ça va vite puisqu'un bébé est né encore un an après.

Coralie Porrovecchio a depuis tout lâché pour suivre l'amour de sa vie. Si le couple est autant discret c'est peut-être parce qu'ils ont été victimes de violentes rumeurs, dès la naissance de leur fils. En effet, la paternité de Boubacar Kamara avait été remise en cause dès sa naissance... à cause de la couleur de peau de Leeroy ! En juillet 2020, l'ex-star de télé-réalité avait donc réagi sur les réseaux sociaux. "Leeroy est bien le fils de son papa, ils ont la même tête. C'est pour ça que je ne vous le montre pas. Ils sont les mêmes, pareils. (...) Concernant la métissage je sais très bien que les bébés métisses bronzent avec le temps et en fonction du soleil tout ça, tout ça... Ne vous en faites pas, bientôt vous verrez qu'ils sera un peu plus foncé et du coup vous verrez que c'est totalement le fils de son père", avait-elle déclaré. Connu pour son fort caractère, elle n'avait également pas manqué de faire de l'ironie : "Et tous les soirs je le plonge dans la javel pour qu'il reste bien blanc."