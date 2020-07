Coralie Porrovecchio: La paternité de Boubacar Kamara mise en doute, elle réagit

Il y a des attaques qui font plus mal que d'autres. Mercredi 15 juillet 2020, Coralie Porrovecchio a tenu à répondre à des détracteurs qui ont osé mettre en doute le fait que Boubacar Kamara, footballeur de l'OM, est le papa de son petit Leeroy né le 23 mai 2020.

Sur Snapchat, la candidate de Secret Story 9 (2015), visiblement très agacée, a pris la parole alors que son bébé était allongé face à elle. Excédée par le fait de recevoir des "commentaires débiles" disant que "son bébé était très blanc pour avoir un papa métisse et qu'il fallait faire un test de paternité", elle a répondu qu'elle en avait fait un. Une réponse "débile", comme elle l'avoue elle-même, et qu'elle a donc souhaité expliquer ensuite. "J'ai répondu que j'en avais fait un. Bien sûr, c'était ironique je n'en ai pas fait. Leeroy est bien le fils de son papa, ils ont la même tête. C'est pour ça que je ne vous le montre pas. Ils sont les mêmes, pareils", a-t-elle indiqué.

Aucun test de paternité n'a donc été réalisé et ce n'est pas à l'ordre du jour. "Concernant la métissage je sais très bien que les bébés métisses bronzent avec le temps et en fonction du soleil tout ça, tout ça... Ne vous en faites pas, bientôt vous verrez qu'ils sera un peu plus foncé et du coup vous verrez que c'est totalement le fils de son père", a-t-elle poursuivi, avant de conclure, une nouvelle fois avec ironie : "Et tous les soirs je le plonge dans la javel pour qu'il reste bien blanc."

Le 5 juin 2020, Coralie Porrovecchio avait en effet dévoilé la ressemblance entre Leeroy et Boubacar Kamara. "Que vous dire de plus... Si vous voulez savoir à quoi ressemble le bébé, c'est simple, regardez Boubacar, c'est exactement le même", avait-elle écrit en légende d'une photo où elle portait son enfant dans les bras et l'admirait avec fierté.

L'influenceuse et son footballeur d'amoureux ont toujours été très discrets concernant leur vie privée. Elle qui a tendance à beaucoup utiliser les réseaux sociaux n'avait rien dévoilé de son accouchement, lequel a d'ailleurs été annoncé quelques jours après la naissance de Leeroy.