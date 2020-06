Coralie Porrovecchio : Photo de son Leeroy, "le même" que Boubacar Kamara

Leeroy est né le 23 mai 2020 et fait depuis le bonheur de ses parents, Coralie Porrovecchio et Boubacar Kamara. Ses parents voulant le protéger de leur notoriété n'avaient jusqu'ici pas dévoilé à quoi il ressemblait. Jeudi 4 juin, la jeune femme a dévoilé une photo qui en a montré un peu plus que d'habitude.

Encline à la confidence, Coralie Porrovecchio avait dévoilé il y a peu avoir perdu 15 kilos, une semaine après son accouchement ! Elle a donc fait la moitié du parcours, car la jeune femme avait pris 30 kilos pendant sa grossesse. Une transformation qui a été parfois difficile, notamment quand elle a vu son corps se couvrir de vergetures. "Je n'avais pas de vergetures jusqu'à présent et, depuis hier, ça a éclaté sur mes hanches. C'est un truc de fou. Ça m'a tapé dans le moral... Après, j'ai bien reçu tous vos messages, ils sont très réconfortants, mais je vous avoue que j'ai pleuré", avait-elle déclaré fin avril. Des vergetures qui "commencent à s'atténuer", comme elle l'a indiqué sur les réseaux sociaux il y a trois jours.

