Coralie Porrovecchio maman et déjà 15 kilos en moins : elle se confie

Coralie Porrovecchio, connue grâce à l'émission Secret Story 9 en 2015, a donné naissance à son premier enfant le 23 mai 2020. La fiancée du joueur de l'OM Boubacar Kamara (20 ans) a accueilli un petit garçon prénommé Leeroy après plusieurs jours d'absence sur les réseaux sociaux.

Depuis l'arrivée de son fils dans sa vie, la belle brune est littéralement sur un petit nuage, à tel point qu'elle n'a pas pris la peine de donner de ses nouvelles à sa communauté, jusqu'à ce lundi 1er juin 2020. Via sa story Instagram, Coralie s'est exprimée pour la première fois depuis son accouchement. "Ça fait hyper bizarre de reprendre Snap après autant de temps. Ça fait une semaine et deux jours que j'ai accouché. Je voulais vraiment découvrir cette vie à trois sans forcément me pencher sur mon téléphone ou snapper, c'est pour ça que j'ai été absente et, franchement, c'est juste magique. Il faut vraiment être maman pour le comprendre, mais c'est trop trop cool !", a-t-elle confié pour commencer.

La jeune femme a ensuite évoqué son petit bout de chou, qui se porte à merveille et "grandit à vue d'oeil". Décidée à se rattraper auprès de ses milliers d'abonnés, Coralie a partagé avec eux les détails de son accouchement, qui s'est déroulé sans aucune complication. "Tout s'est super super bien passé, j'ai eu un accouchement magique par voie basse. J'ai été déclenchée parce que j'avais dépassé mon terme et ça devenait, pas dangereux, le bébé était très bien, mais tout le monde devenait un peu impatient, et voilà il fallait qu'il sorte. Je n'ai pas eu mal alors que j'entendais 'il faut que tu fasses la péridurale sinon tu vas mourir'... Oui je l'ai faite, mais même avant je n'ai pas eu plus mal que ça donc au top."

Le nombre de kilos impressionnant qu'elle a déjà perdu

Alors qu'elle ne compte pas dévoiler le visage du petit Leeroy de sitôt, la jeune maman a tout de même donné quelques indices : "Que vous dire de plus... Si vous voulez savoir à quoi ressemble le bébé, c'est simple, regardez Boubakar, c'est exactement le même en bébé." En parlant de son chéri, elle a fait savoir que c'était un papa "extraordinaire" : "Il fait tout, il est toujours là, il m'épaule, il est nickel."

Enfin, Coralie Porrovechio s'est attardée sur son physique, qui en a pris un coup avec sa grossesse. "J'ai complètement craqué l'avant-dernier jour de partout, mis à part du ventre. Donc ça veut dire qu'en plus des hanches, j'ai le bas des fesses et j'ai les cuisses qui ont craqué. Donc là je suis en train de remédier à toutes ces vergetures, ça commence à s'atténuer." La belle brune peut se consoler en constatant le nombre de kilos impressionnant qu'elle a déjà perdu. "Depuis que j'ai accouché, j'ai déjà perdu 15 kilos sur 30, donc on est plutôt satisfait."

Seule ombre au tableau : "Une fatigue très très très intense" et des hormones qui la travaillent beaucoup. "Je pleure pour rien", précise-t-elle. Reste que sa joie est immense. "On est sur un petit bébé parfait et une petite famille parfaite", se réjouit-elle pour conclure.