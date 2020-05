Coralie Porrovecchio maman en secret : son absence en disait long

Coralie Porrovecchio, connue grâce à l'émission Secret Story 9 (2015), a donné naissance à son premier enfant le 23 mai 2020. La fiancée du joueur de l'OM Boubacar Kamara (20 ans) a accueilli un petit garçon prénommé Leeroy. Cette annonce faite finalement le 25 mai était très attendue de la part des fans de la star, qui se doutaient bien que son absence des réseaux sociaux avait une raison.

La jolie brune de 24 ans a en effet pour habitude de dévoiler son quotidien sur Instagram et sur Snapchat. Détails sur sa grossesse, activités de sa journée ou codes promotionnels, la star de télé-réalité partage tout avec ses abonnés et n'est pas tellement du genre à se déconnecter. Dernièrement, elle a partagé avec bonheur ses derniers achats avant la naissance de son enfant et tout était prêt pour accueillir le nouveau-né. Mais voilà, ce week-end rien n'a été posté. Une absence qui a soulevé des questions et qui laissait à penser que Coralie Porrovecchio était en plein travail.

Etrangement, lundi 25 mai 2020, elle a fini par diffuser une photo d'elle et de Boubacar afin de fêter leurs deux ans de relation. Une photo qui date de l'époque des débuts (se cache-t-elle ?) et qui n'était pas suivie d'un mot disant si le couple avait prévu une sortie spéciale pour célébrer cet anniversaire particulier. C'est quelques heures plus tard qu'il ont finalement officialisé la naissance de leur petit garçon.

Il n'est pas étonnant que Coralie Porrovecchio et Boubacar Kamara aient gardé secrète la naissance de leur enfant pendant quelques jours. Même si la maman est influenceuse, elle ne montre pas grand-chose de sa vie privée et de son couple. D'ailleurs, mardi 26 mai, elle a fait savoir que son fils n'aura jamais de compte Instagram.

Le 23 mai, le petit Leeroy est donc né et sa maman a posté un message touchant (en légende d'une photo de famille craquante) pour l'annoncer : "23/05/2020 ma vie prend tout son sens. Après 24 ans d'existence j'ai enfin rencontré l'amour de ma vie que j'attendais depuis si longtemps. Je n'ai pas les mots pour vous expliquer ô combien je me sens enfin complète et que ce petit bébé si parfait était la seule chose qui manquait à ma vie. Leeroy, maman sera toujours là pour toi et te fais la promesse de te chérir et de t'aimer jusqu'à son dernier souffle. Merci la vie. Je t'aime mon fils."