Coralie Porrovecchio enceinte - 20 kg en plus, des vergetures... : "J'ai pleuré"

D'ordinaire très discrète sur sa vie privée, Coralie Porrovecchio a accepté de se confier auprès de ses abonnés lundi 20 avril 2020. L'ancienne candidate de télé-réalité, révélée dans Secret Story, est actuellement enceinte de son premier enfant. Un petit bonheur qu'elle attend avec le footballeur professionnel de l'OM, Boubacar Kamara. Mais au fur et à mesure des mois qui passent, la jolie brune de 24 ans a de plus en plus de mal à accepter ses changements physiques.

Sur Instagram, elle a fait le point sur tout ce qui n'allait pas à ses yeux. "Un bébé du soleil qui arrive bientôt. 20 kilos en plus, un double menton, des bourrelets, un ventre et une poitrine qui ne vont pas tarder à exploser, mais on aura tout le temps plus tard pour ça", a-t-elle inscrit en légende d'une photo d'elle en train de profiter d'un rayon de soleil, les deux mains sur son ventre très arrondi. Et malgré les commentaires bienveillants des internautes, Coralie Porrovecchio a fini par craquer. Un peu plus tard, dans sa story, elle explique : "Je suis à deux doigts de verser une larme. Je n'avais pas de vergetures jusqu'à présent et, depuis hier, ça a éclaté sur mes hanches. C'est un truc de fou. Ça m'a tapé dans le moral... Après, j'ai bien reçu tous vos messages, ils sont très réconfortants, mais je vous avoue que j'ai pleuré. Enfin voilà, les joies de la grossesse..."

Qu'elle se rassure, ce mauvais moment touche bientôt à sa fin et Coralie Porrovecchio pourra prochainement rencontrer son enfant, dont le sexe n'a d'ailleurs toujours pas été annoncé. L'ex de Raphaël Pépin a rendez-vous ce mercredi 22 avril chez le médecin pour sa dernière échographie. Plus que quelques semaines avant de découvrir les joies de la maternité et d'oublier ses quelques petits pépins de grossesse.