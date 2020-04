Coralie Porrovecchio enceinte et pleine de boutons : elle assume en photo

Le quotidien de Coralie Porrovecchio sera prochainement encore plus chamboulé, mais positivement. La candidate de Secret Story 9 (2015) est enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec le joueur de l'OM Boubacar Camara. Et, comme toutes les futures mamans, elle doit faire face à des maux de grossesse pas toujours glamour.

Ce vendredi 3 avril 2020, Coralie Porrovecchio a donné de ses nouvelles à ses abonnés sur Snapchat. Et elle a révélé que, ce matin, elle avait eu une mauvaise surprise. "J'ai plein de petits boutons de grossesse et de vaisseaux qui ont éclaté depuis ce matin", a-t-elle écrit en légende d'une photo sur laquelle, effectivement, on peut voir son visage recouvert de boutons (disponible dans le diaporama).

Coralie Porrovecchio a ensuite expliqué qu'elle était épuisée, car, à cause du confinement, mais aussi de la grossesse, son rythme de vie était complètement décalé. "Je me suis couchée super tard parce que je n'arrivais pas à dormir, du coup je me suis levée à 11 heures ce matin. Là j'ai l'impression que je ne vais pas dormir la journée, alors qu'il faudrait que je tienne pour que ce soir je sois fatiguée et que j'arrête de m'endormir à 5, 6 ou 7h du matin", a expliqué la future maman de 24 ans.

Le 23 mars dernier, l'ancienne habitante de la Maison des Secrets s'était déjà confiée sur ses nuits difficiles. "Ça fait trois jours que j'ai vraiment du mal à dormir, je me réveille en pleine nuit. Je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas fatiguée comme on ne fait pas grand-chose de nos journées. Je ne trouve pas ma position, je m'endors, je me réveille. J'ai beaucoup d'acidité en ce moment aussi. Je prenais un antibiotique qui m'avait tout fait partir, mais j'ai arrêté à cause du coronavirus", racontait-elle.