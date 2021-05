Coralie Porrovecchio enceinte de son 2e enfant ? La rumeur enfle, elle sort du silence

Coralie Porrovecchio et Boubacar Kamara ne prévoient donc pas de donner un petit frère ou une petite soeur à Leeroy de si tôt. D'autant que le couple a déjà bien à faire avec leur enfant unique. "Je suis épuisée. Je ne savais pas que le travail de maman était aussi intense. Au début, quand j'étais enceinte, on me disait d'en profiter pour dormir parce qu'après, je ne pourrais plus le faire. En fait, c'est la vérité. (...) Le mot dormir n'entre plus dans le vocabulaire. La fatigue s'accumule et, au final, t'es comme moi, tu es un zombie", confiait-elle il y a quelques mois.