Coralie Porrovecchio déprimée par ses vergetures : photos de son corps marqué

Le 23 mai 2020, Coralie Porrovecchio (24 ans) est devenue l'heureuse maman d'un petit garçon. Une merveille que sa moitié Boubacar Kamara (20 ans) et elle ont prénommée Leeroy. Comme de nombreuses mamans, la candidate de Secret Story 9 (2015) a vu son corps changer. Et elle a bien du mal à assumer un détail comme elle l'a confié sur Snapchat, le 8 juillet 2020.

L'ancienne habitante de la Maison des Secrets ne cache rien à ses abonnés. Ils ont donc appris que Coralie Porrovecchio était morte de fatigue, car son bébé ne dormait pas beaucoup : "Je suis enfin posée, il est 19h. Je suis épuisée. Je ne savais pas que le travail de maman était aussi intense. Au début, quand j'étais enceinte, on me disait d'en profiter pour dormir parce qu'après, je ne pourrais plus le faire. En fait, c'est la vérité. (...) Le mot dormir n'entre plus dans le vocabulaire. La fatigue s'accumule et, au final, t'es comme moi, tu es un zombie."

La jolie Belge a ensuite mis en garde les femmes enceintes sur le fait de bien s'hydrater la peau. "Je n'ai pas eu de vergetures jusqu'au 8e mois. Puis j'ai commencé à en avoir un peu sur les hanches. Quelque chose de léger des deux côtés. Et quand j'ai accouché, tout a craqué, à part le ventre. (...) Je vais vous montrer une photo, elles sont encore rouges, donc ça veut dire qu'elles sont encore actives. Gros coup au moral quand je les regarde. Même si je sais que c'était pour le petit", a-t-elle poursuivi avant de dévoiler les marques sur sa peau.

Lors de sa grossesse, Coralie Porrovecchio a pris près d'une vingtaine de kilos. Une transformation qu'elle avait un peu de mal à supporter. Mais le pire était à venir, avec ses vergetures. "Je suis à deux doigts de verser une larme. Je n'avais pas de vergetures jusqu'à présent et, depuis hier, ça a éclaté sur mes hanches. C'est un truc de fou. Ça m'a tapé dans le moral... Après, j'ai bien reçu tous vos messages, ils sont très réconfortants, mais je vous avoue que j'ai pleuré. Enfin voilà, les joies de la grossesse...", expliquait-elle le 20 avril dernier.