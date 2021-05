Coralie Porrovecchio maman : photo inédite de son fils Leeroy, son visage en partie dévoilé

Il y a déjà un an, Coralie Porrovecchio et Boubacar Kamara, défenseur à l'Olympique de Marseille, sont devenus parents pour la première fois. Le 23 mai 2020, ils ont accueilli un petit garçon prénommé Leeroy. La jeune femme de 25 ans et le footballeur de 21 ans ont ensuite rapidement fait le choix de ne pas exposer leur enfant sur les réseaux sociaux. Celle qui s'est fait connaître dans Secret Story en 2015 a réussi à tenir tout ce temps mais a fini par craquer pour le premier anniversaire de Leeroy. En effet, dimanche sur Instagram, Coralie Porrovecchio a partagé son bonheur d'être maman en postant une photo de son fils endormi dans ses bras à l'époque où il venait sans doute de naître. Et pour la première fois donc, il est possible de découvrir son visage.

"23.05.2021. Aujourd'hui est jour très spécial pour moi car, il y a 1 an déjà, j'allais rencontrer la personne qui allait changer ma vie à tout jamais. Ce petit être qui allait enfin lui donner un sens. La personne la plus spéciale de mon coeur avec qui j'étais sûre de partager le restant de ma vie coûte que coûte. Celui pour qui mon amour est indescriptible. Un petit garçon plus que formidable, gentil et souriant. Celui qui me rappelle tous les jours ô combien ma vie est belle à ses côtés. Merci d'être là. Ton papa et moi t'aimons à la folie et pour toujours", a-t-elle légendé tendrement. La publication a eu vite fait de régaler les internautes, lesquels ont été plus de 145 000 à "liker".