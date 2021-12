Emilie Nef Naf séparée de Jérémy Ménez : les vraies raisons de la rupture enfin révélées

Entre Emilie Nef Naf et Jérémy Ménez, c'est terminé. Pour de bon, cette fois. L'ancienne gagnante de Secret Story (saison 3, en 2009) et le footballeur, l'histoire d'amour a duré... et a surtout été ponctuée de ruptures et retours de flamme. Alors qu'elle ne s'était que très peu étalée sur les raisons de cette séparation définitive, la maman de Maëlla (9 ans) et Menzo (7 ans) s'est expliquée sans filtre devant les caméras de Mamans & célèbres (TFX) vendredi 17 décembre 2021.

À l'occasion des fêtes de fin d'année, une édition spéciale Noël du programme a été diffusée à l'antenne. Emilie Nef Naf en a profité pour se livrer à coeur ouvert sur son rôle de mère célibataire, revenant notamment sur l'échec de son couple avec Jérémy Ménez. "Moi, je me suis sacrifiée toute ma vie pour ma famille. Tu te réveilles : enfants, ménage, enfants, dormir, ménage... Et puis tu as ton gars qui joue à la Playstation. Non mais on est où en fait ? Et toi tu pleures et tu te dis c'est quoi cette vie ?", a-t-elle regretté.

En bref, Emilie Nef Naf n'était pas heureuse, et son ex-compagnon avait visiblement du mal à comprendre ce mal-être, mettant en avant un certain confort matériel. "Mais tu as quoi ? Tu as tout, tu as une villa de 500 m2 ! Tu as tous les sacs que tu veux !", lui aurait balancé le footballeur. De son côté, la jeune mère de famille espérait une autre vie... "Moi, tout ce que je voulais, c'était une vie de famille, a-t-elle déploré. Après les gens vont dire : 'Allez, ça va, elle était femme de footballeur !' Mais il faut arrêter de croire que c'était un rêve féérique. Tout le monde a des problèmes dans son couple."

Rappelons que c'est en juillet 2021 qu'Emilie Nef Naf a annoncé sa rupture avec Jérémy Ménez. En exclusivité pour Purepeople.com, la jolie brune avait donné des premiers éléments de réponse quant aux raisons de cette séparation avec son ex footballeur. "C'est un peu comme toutes les histoires de couple : quand on se sépare et qu'on se remet ensemble, c'est compliqué, difficile. Peut-être que là, on s'est rendu compte que c'était bel et bien terminé", avait-elle déclaré. Dans la foulée, la jeune femme révélait ne plus être en couple avec le mystérieux brun avec qui elle s'était affichée sur une plage italienne. "Je ne suis pas du tout à la recherche d'un homme. Je préfère me concentrer sur moi, mon travail, mon entreprise plutôt que de penser à me trouver un mec", avait-elle alors conclu.