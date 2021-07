Emilie Nef Naf (encore) séparée de Jérémy Menez : elle confirme !

Une histoire d'amour bien compliquée. Moins d'un an après avoir donné une nouvelle chance à leur couple, Emilie Nef Naf et Jérémy Menez ont encore une fois décidé de se séparer. Les internautes en étaient persuadés depuis un moment déjà, n'hésitant pas à harceler la gagnante de Secret Story (2009) de questions, et c'est désormais confirmé.

En effet, mardi 20 juillet 2021, lors d'un échange avec ses abonnés sur Instagram, Emilie Nef Naf a lâché le morceau. "Toujours avec le père de tes enfants ?", lui a-t-on demandé sans détour. Ce à quoi elle a répondu tout aussi cash : "Non." La jolie brune de 33 ans n'a en revanche pas apporté d'explications concernant cette rupture.

Au mois de juin dernier, elle laissait néanmoins entendre que tout n'allait pas comme elle le voudrait. "On va dire que c'est compliqué", reconnaissait-elle sur les ondes de radio VL. Des confidences à l'époque étonnantes étant donné que tout portait à croire qu'Emilie Nef Naf et Jeremy Menez s'étaient retrouvés pour ne plus jamais se quitter.

La maman de Maëlla (née en 2012) et Menzo (né 2014) avait même accepté de s'installer en Italie avec le joueur de football, lui qui évolue au Reggina, en Serie B. Un retour difficile à un quotidien de femme de footballeur qui ne lui convient finalement pas tellement. "Clairement t'es toujours toute seule, tu voyages aux quatre coins du monde sans connaître personne, tu perds tous tes repères, tu ne connais pas la langue, tu ne vis pas avec ta famille, tu peux oublier les fêtes d'anniversaire. Ils n'ont pas un jour de repos, si ce n'est que deux, trois jours quand le coach décide à l'improviste, donc tu ne peux rien prévoir...", regrettait-elle.