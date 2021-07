Émilie Nef Naf séparée de Jérémy Ménez ? Harcelée à ce sujet, elle n'en peut plus !

Il y a presque un an, Émilie Nef Naf et Jérémy Ménez ont créé la surprise en annonçant s'être remis ensemble après des années de rupture. Ils décidaient alors de donner une nouvelle chance à leur histoire pour enfin former une famille unie avec leurs deux enfants, Maëlla née en 2012 et Menzo né en 2014. Depuis, Émilie Nef Naf s'est installée en Italie avec le joueur de football, où il évolue, et tout semblait aller pour le mieux.

Mais le 23 juin dernier, la jolie brune de 33 ans a laisser entendre que leurs relations n'étaient finalement peut-être pas au beau fixe. "On va dire que c'est compliqué. On va dire que je pense que, tu sais, quand on est avec quelqu'un pendant des années, tout est différent en fait. On se connaît depuis 2010-2011, et je pense que la recette du couple parfait, elle n'existe pas je crois", a-t-elle confié sur les ondes de radio VL.

Depuis, les internautes sont persuadés que Émilie Nef Naf et Jérémy Ménez ont rompu une énième fois. L'ex-gagnante de Secret Story (2009) l'a constaté lors d'une session question/réponse réalisée sur Instagram samedi 3 juillet 2021. Ses fans sont très nombreux à lui avoir demandé si elle était célibataire, non pas une, ni deux, mais une bonne dizaine de fois ! Une insistance qui a vite agacé Émilie Nef Naf. Roulement de yeux, soufflements... son attitude trahit son ressenti : "Je commence à avoir peur...", "Je suis outrée", "Nan mais basta !", "À l'aide", commente-t-elle également.

Et pour elle de prendre la parole : "Non mais c'est un canular. Vous vous êtes shootés, vous vous êtes mis à plusieurs, c'est une blague ! En plus ce que je me dis, c'est que, si je suis célibataire et que je vous le dis, il va se passer quoi de différent ? Sur les réseaux, il n'y a rien qui freine les gens, c'est catastrophique quoi." Lassée, Émilie Nef Naf a fini par mettre fin à ses échanges avec sa communauté. "Bon j'arrête, vous m'avez saoulée avec vos questions, je vous le dis, vous m'avez saoulée !" Ne dit-on pas que la curiosité est un vilain défaut ?