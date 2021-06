Emilie Nef Naf au bord de la rupture ? "C'est compliqué" avec Jérémy Ménez...

Ensemble ou séparément ? Entre Emilie Nef Naf et son chéri, le footballeur Jérémy Ménez, c'est les montagnes russes depuis toujours. Invitée sur les ondes de VL, le mercredi 23 juin 2021, la belle candidate de télé-réalité a d'ailleurs laissé entendre que leurs relations n'étaient pas au beau fixe. Y a t-il de l'huile sur le feu ? "On va dire que c'est compliqué, a-t-elle expliqué. On va dire que je pense que, tu sais, quand on est avec quelqu'un pendant des années, tout est différent en fait. On se connaît depuis 2010-2011, et je pense que la recette du couple parfait, elle n'existe pas je crois."

Emilie Nef Naf et Jérémy Ménez sont parents de deux enfants. Maëlla, née en 2014 et Menzo, né en 2014. Ils sont d'ailleurs apparus à l'écran, sur TFX, dans l'émission Maman & célèbres. On aurait pu croire que la famille s'agrandirait encore un peu - d'autant que les rumeurs de grossesse vont souvent bon train - mais la business woman a d'autres projets en tête, notamment le développement de son entreprise Le Secret by Emilie. "J'ai trouvé mon équilibre avec mes deux enfants et je suis bien comme ça, avouait-elle au site Magic Maman. Quand tu as des ambitions, quand tu as envie de penser à toi et de faire des choses dans la vie, tu ne peux pas le faire avec quatre ou cinq enfants. Arrêtons de nous mentir !" Elle ne se dit pas fermée, toutefois, à l'adoption.