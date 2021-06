Mamans & Célèbres : Une candidate emblématique annonce son départ et s'explique

Après Cindy Poumeyrol, Cécilia Siharaj, Tiffany ou encore Charlène et Benoît, c'est au tour d'une autre famille de Mamans & Célèbres (TFX) de tirer sa révérence. C'est le week-end du 29 mai 2021 que la jeune femme en question a annoncé la triste nouvelle à ses abonnés, en story Instagram.

Depuis plusieurs saisons, les téléspectateurs de TFX se plaisent à suivre les aventures de Wafa dans Mamans & Célèbres. Elle y partage sa vie avec son mari Oliver Brunsdon, ses filles Manel (14 ans, née d'une précédente relation), Jenna (3 ans) et Aaron (bientôt 2 mois). Mais prochainement, ses fans devront se faire à l'idée qu'elle n'apparaîtra plus dans le programme.

A l'occasion d'un questions/réponses sur Instagram, Wafa a en effet révélé qu'elle avait pris la décision de faire une pause. "Vous allez me voir jusqu'à la fin dans cette saison de Mamans et Célèbres. Ensuite, on a décidé de faire une pause", a tout d'abord écrit l'ex-candidate de Koh-Lanta (2010). L'ancienne grande amie de Jesta a ensuite expliqué pour quelle raison Oliver et elle avaient fait ce choix : "On est vraiment fatigués entre la naissance d'Aaron, les travaux de la maison, tout ça. Ça fait plus d'un an et demi qu'on tourne, donc on prend un peu de temps pour nous."

Wafa et Oliver ont en effet acheté une nouvelle maison récemment. Et, comme pour leur précédent nid douillet, des travaux étaient à prévoir. La jeune femme devait donc jongler entre sa vie de famille et les préparatifs pour le déménagement, un rythme effréné. Mais elle a parlé de "pause", donc le public pourrait bien la retrouver dans le futur dans l'émission, à l'instar d'Emilie Nef Naf, qui a fait une longue pause avant d'annoncer son retour dans le programme.