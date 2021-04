Wafa (Mamans & célèbres) maman pour la 3e fois : son fils est né après un accouchement difficile

Et de trois pour Wafa Brunsdon et son époux Oliver ! Ce lundi 19 avril 2021, la jolie brune de 36 ans a annoncé la naissance de leur petit garçon, lequel a été prénommé Aaron. Sur Instagram, le couple a partagé les premières photos du nouveau-né depuis la chambre d'accouchement, légendant avec émotion :

"Notre petit prince est arrivé enfin!!!!! C'était mon accouchement le plus difficile, je vous raconte tout très vite ! Voici Aaron, 3k970g, né le 19 avril 2021. On a eu une équipe de choc ! Merci au personnel soignant". Sur les images, Wafa et Oliver apparaissent tout sourire auprès de leur premier petit garçon.