Wafa (Mamans & Célèbres) enceinte de son 3e enfant : elle l'avait caché à son mari !

On a donc été jeté un oeil à cette fameuse interview et on y apprend, en vidéo, que cette grossesse est arrivée plus vite que prévu. "On s'est dit : 'Allez, nous sommes jeunes, on est encore un peu dedans avec Jenna, on fonce ! Alors on a foncé et puis j'ai dit à Oliver : 'Mais tu es sûr ? Il va falloir changer de voiture, de maison...' Et en fait un mois après, bam, je suis enceinte ! Quand je l'ai dit à Olivier il m'a dit : 'C'est pas vrai !'. Je lui ai dit : "Tu es pire que Lucky Luke, tu tires plus vite que ton ombre", déclare-t-elle.

Wafa explique ensuite qu'elle a au départ caché cette grossesse à son mari (ils se sont mariés début septembre) et qu'elle s'est sentie coupable : "J'ai fait le mariage et tout et j'ai dû lui faire une annonce ici, à la maison. J'ai dû garder mes émotions pour moi pendant plusieurs jours et je me suis dit qu'il allait voir mon ventre qui pousse mais il n'a rien vu ! J'étais toute excitée et quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il était heureux !" Et de poursuivre : "J'avais l'impression de lui cacher un truc grave, c'était tellement long de garder ce secret... j'avais peur qu'il se passe quelque chose de grave car si cela avait été le cas, et que je ne lui avais rien dit..."

Wafa confie ensuite qu'elle préfèrerait avoir un garçon et qu'Olivier et elle ont déjà des idées de prénoms ! Quant aux futures petites soeurs, elles sont ravies.