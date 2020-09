Wafa (Mamans & Célèbres) mariée : somptueuse, elle fascine avec ses trois robes

Wafa a dit "oui" à son amoureux de longue date, Oliver Brunsdon, le 5 septembre 2020. Pour célébrer le plus beau jour de sa vie, l'aventurière de la saison 10 de Koh-Lanta a porté trois robes différentes tout au long des festivités. Interviewée en août 2020, Wafa avait en effet confié à Purepeople.com avoir longuement hésité sur le choix de ses robes. "J'ai trouvé la robe, j'avais changé plusieurs fois, mais ça y est. Il y en aura plusieurs, vu que ce sera un mariage avec une touche d'Orient." révélait-elle, déjà très impatiente de célébrer son mariage.

Le jour J, la maman de Jenna (née en 2018 de ses amours avec Oliver) et de Mannel (issue d'une précédente union) a d'abord opté pour une robe blanche traditionnelle pour le mariage civil à la mairie. Composée de dentelle, cette première robe était portée avec un voile et comportait une élégante traîne qui a donné à Wafa une vraie allure de princesse. Un peu plus tard dans la journée, la jeune femme s'est changée et a enfilé une magnifique robe de style oriental de la marque Jade Salvatore. Bleue saphir, cette seconde robe était sublimée par de nombreux motifs paisley et libertys dorés. Reine de la soirée, Wafa a porté un diadème pour accompagner cette robe. Enfin, la belle brune a opté pour une robe de la marque Dubaii city chic pour le soir. Près du corps, cette création en soie de couleur crème comportait également d'élégantes broderies en strass.

De son côté, Oliver a également pris soin de bien choisir son costume. Très élégant dans un trois pièces avec gilet gris, le marié portait également une fleur placée dans sa boutonnière en rappel avec le bouquet de mariée de Wafa. Et pour être totalement raccord avec sa femme, le jeune homme a misé sur les détails et a fait broder ses initiales et celles de Wafa sur sa chemise ainsi qu'à l'intérieur de son veston... Quelle classe !

Nous adressons toutes nos félicitations aux mariés !