Wafa (Mamans et célèbres) sublime mariée : elle a épousé Oliver

Samedi 5 septembre 2020 était un grand jour pour Wafa et Oliver. Après plusieurs années d'amour, ils se sont enfin mariés devant tous leurs proches et amis. Alors que l'événement est censé se dérouler sur trois jours, la candidate de télé-réalité actuellement au casting de Mamans et Célèbres (TFX) a d'ores et déjà partagé quelques images sur les réseaux sociaux. Elle s'est notamment filmée juste avant d'entrer dans la mairie et de dire "oui" à Oliver. Sa soeur Rania, très émue, a quant elle montrée le moment où Oliver a découvert Wafa dans sa magnifique robe. Elle était joliment décolletée et la mariée a choisi de l'associer à un voile.

Parmi les invités, on retrouvait bien évidemment ses copines aventurières connues comme elle grâce à Koh-Lanta, à savoir Jesta Hillmann, Jade, Cécilia... venues la célébrer comme il se doit. Julia Paredes, qui figure elle aussi dans l'émission Mamans et Célèbres avait également fait le déplacement, accompagnée de sa fille Luna.

Les deux filles de Wafa étaient également présentes, Jenna (née en 2018 de ses amours avec Oliver) et Mannel, (issue d'une précédente union). Ces dernières avaient même un rôle tout particulier lors du mariage de leur maman puisqu'elles faisaient partie de ses demoiselles d'honneur.

Wafa et Oliver ont, avec leur union, concrétisé leur amour l'un pour l'autre et réussissent à former ensemble une belle famille recomposée. Pour Purepeople.com, la jolie brune avait d'ailleurs indiqué que son homme avait toute la place dont il avait besoin auprès d'elle et de sa fille adolescente. "Il ne fait aucune différence entre Jenna et Manel ! Manel est vraiment sa fille pour lui. Il l'emmenait à l'école quand elle était petite, s'il doit la gronder, il le fait. Il a un vrai rôle de papa. Oliver est vraiment aimant, c'est un papa parfait." Soudés, ils espèrent désormais avoir un troisième enfant.

Avant de passer le cap du mariage, Wafa avait lancé les festivités le jeudi 3 septembre précédent à l'occasion de la traditionnelle cérémonie du henné. La jolie brune s'offrait alors un second enterrement de vie de jeune fille, après Ibiza, aux côtés des femmes les plus importantes de sa vie. Sur un petit nuage, elle avait dévoilé à ses abonnés les dessins sur ses mains, lesquels doivent supposément lui apporter chance et protection à elle et son époux Oliver. C'est bien évidemment tout ce qu'on leur souhaite !

Félicitations aux jeunes mariés !