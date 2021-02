Jesta (Mamans & Célèbres) en froid avec Wafa ? Elle brise le silence

Ces dernières semaines, Jesta Hillmann (28 ans) et Wafa Brunsdon (37 ans) étaient au coeur d'une rumeur. Il se disait que les deux candidates de Mamans & Célèbres étaient en froid. Un sujet sur lequel l'épouse de Benoît Assadi s'est confiée le 30 janvier 2021, en story Instagram.

Jesta et Wafa ont plusieurs points commun : elles ont toutes les deux participé à Koh-Lanta et La Bataille des couples. Physiquement, les deux jeunes femmes se ressemblent en plus énormément comme les internautes ont pu le voir à plusieurs reprises à travers des photos, car les deux candidates étaient très proches. La maman de Juliann (1 an et demi) avait d'ailleurs été invitée à l'enterrement de vie de jeune fille et au mariage de Wafa, preuve qu'elles étaient complices.

Mais depuis peu, les internautes ont remarqué que Jesta et la maman de Manel (14 ans) et Jenna (2 ans) ne se voyaient plus. Des rumeurs de disputes sont ensuite apparues, les internautes les ont donc questionnées à plusieurs reprises. Probablement agacée, la femme de Benoît a fini par prendre la parole samedi. "Première et dernière fois que je vais m'exprimer à ce sujet alors ouvrez bien vos oreilles pour les curieux", a-t-elle tout d'abord expliqué. Et de poursuivre : "On me pose souvent la question, on m'impose limite des réponses publiquement, donc je vais le faire, comme ça sujet clos. On dirait que c'est l'affaire du siècle. C'est vrai qu'avec Wafa, on a pris des chemins différents toutes les deux et qu'on n'est plus en contact à l'heure actuelle."

La jeune femme qui est actuellement enceinte de son deuxième enfant n'a pas souhaité révéler la raison de leur brouille. En revanche, Jesta a rapidement précisé qu'il ne fallait pas compter sur elle pour critiquer son ancienne amie. "Je vais parler en mon nom, sachez que peu importe ce qui s'est passé ou pas passé, à partir du moment où j'ai porté quelqu'un dans mon coeur, je ne laverai jamais mon linge sale sur les réseaux sociaux. Je respecte énormément sa famille, son mari, ses enfants", a-t-elle conclu. Des confidences qui ont, à coup sur, attristé leurs fans.

Wafa et Jesta sont toutes les deux enceintes en même temps. Peut-être renoueront-elles dans les prochains mois en s'envoyant un petit message lors de la naissance de leurs garçons ?