Wafa (Mamans & Célèbres) : Le visage de son ex-compagnon dévoilé par leur fille

Voilà déjà six ans que Wafa file le parfait amour avec Oliver. La candidate de Mamans & Célèbres (TFX) et son époux ont eu une petite fille ensemble, prénommée Jenna ( 2 ans). Et la jeune femme attend leur deuxième enfant, un bonheur qu'elle a partagé sur les réseaux sociaux fin septembre. Elle est aussi l'heureuse maman de Manel, fruit d'une précédente relation. Et dimanche 4 octobre 2020, la fillette a dévoilé pour la première fois une photo de son papa.

Les fans de Wafa et de sa jolie famille n'avaient en effet jamais vu le papa de Manel. Mais on imagine qu'elle a ressenti le besoin de le présenter sur Instagram. C'est une photo visiblement prise en été qu'elle a publiée. Son père, dont on ne connaît pas le nom, est torse nu, en maillot de bain, lunettes de soleil vissées sur le nez et grand sourire aux lèvres. À ses côtés, sa fille le tient par la taille et affiche la même mine radieuse. "Je vous présente mon papa", a-t-elle simplement écrit en légende.

Ce post a surpris de nombreux abonnés, car certains étaient persuadés qu'Oliver était le papa de Manel. Quoi qu'il en soit, tout le monde était heureux de découvrir l'identité de son père.