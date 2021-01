Tiffany Cruchou : Son départ de Mamans & Célèbres, sa nouvelle vie... confidences (EXCLU)

Depuis le lundi 18 janvier 2021, les téléspectateurs de TFX ont le plaisir de découvrir des épisodes inédits de Mamans & Célèbres. Bien qu'elle ait annoncé son départ, Tiffany Cruchou sera encore présente dans quelques épisodes pour partager son quotidien avec son mari Justin et leurs filles Romy (2 ans et demi) et Zélie (1 ans). A cette occasion, Purepeople s'est entretenu avec la jeune femme de 30 ans.

Que va-t-on découvrir dans cette saison de Mamans & Célèbres ?

Pas mal de rebondissements chez nous parce qu'on est en plein déménagement. On se projette sur une nouvelle maison, avec de nouveaux travaux. Il y a aussi toute la période de Noël qui a été filmée. Mais l'aventure s'arrêtera à la saison 4 pour nous.

Pour quelle raison ?

C'est très prenant déjà. Avec le déménagement et les travaux, on avait un peu moins de temps. Et sans jugement, parce qu'on a adoré cette aventure, on ne s'y retrouvait plus trop. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais je ne suis pas trop une personnalité de la télé. J'avais l'impression qu'il y avait un monde entre les autres mamans et moi, pour la plupart en tout cas. J'avais du mal à gérer le fait d'être filmée dans mon quotidien. Je ne suis pas très à l'aise. Etre filmée à l'extérieur par exemple, ça me tétanise. Donc c'était compliqué de concevoir vie perso, pro et en même temps d'être filmés naturellement dans tout ce qu'on fait. Mais on a eu énormément de retour positifs concernant l'émission Mamans & Célèbres, donc c'est vrai que c'était très chouette pour nous. On a adoré partager plein de jolies choses avec les gens. Ca reste une super expérience.

Vous êtes une personnalité publique et vous recevez parfois des commentaires désobligeants, notamment sur vos filles. Comment le vivez-vous ?

Effectivement, personne n'y échappe même si ça reste rare. Dernièrement on m'a dit : 'Ca se voit que tu préfères Romy.' Complètement ridicule bien évidemment. En général c'est toujours les mêmes profils : des faux comptes sans photo qui sont là juste pour critiquer. Donc même si parfois ça énerve un peu, on essaie de passer au-dessus. Ca m'arrive quand même parfois de répondre. Je lâche mes nerfs sur la personne qui se trouve derrière son téléphone. J'essaie de me dire que ça n'en vaut pas la peine mais parfois, je reçois des choses qui me mettent vraiment hors de moi. Je me sens "obligée" de répondre et de me justifier. Heureusement ça reste très rare.

Regrettez-vous parfois d'être sous le feu des projecteurs ?

Pas du tout. Je trouve que le juste milieu pour nous est parfait. On est reconnu de temps en temps mais ça reste rare et c'est toujours bienveillant. En même temps, on a notre vie comme tout le monde. On a fait un crédit à la banque pour acheter notre maison par exemple. On n'a vraiment pas une vie surdimensionnée comme on peut le voir chez certaines. Ce juste milieu me va très bien.

Comment se passe votre déménagement ?

Très bien, on l'a fait en deux étapes. Là on a déménagé de notre ancienne maison et on est chez mes beaux-parents parce qu'on a encore pas mal de travaux à faire. Ca fait quinze jours qu'on y est et je pense que ça va encore durer quinze jours. Là on est en train de poser les sols, de commencer à peindre les murs, c'est vraiment chouette. Justin fait énormément de travaux. On s'est occupé de tout démolir, d'enlever tous les papiers, les sols par exemple. Mais pour les trucs plus techniques, on a fait appel à des entreprises.

Craigniez-vous qu'un nouveau confinement perturbe votre projet ?

Oui et non. S'ils reconfinent, Justin n'ira pas travailler si les écoles sont fermées. Donc il pourra avancer les travaux. Et normalement, les entreprises ont fait 90% du chantier, il reste les finitions donc j'espère qu'ils auront le temps de finir. Ensuite ce qu'il reste à faire sera de notre ressort.

Comment se passe la cohabitation avec les beaux-parents ?

C'est compliqué d'arriver avec deux enfants quand on a chacun nos habitudes de vie, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Ca aurait été la même chose avec mes parents. Mais ils ont une belle maison, on a un espace à nous. Ca se passe très bien. Le soir on est moins speed en plus parce que je peux prendre le bain avec l'une pendant que l'autre joue avec ses grands-parents en bas. On a plus de temps et on est plus zen.

Est-ce que ce changement de lieu de vie sera synonyme de changement de vie ?

Forcément pour nous c'est un énorme changement. On part d'une maison mitoyenne, en centre-ville, en co-propriété, pour une maison éloignée du centre-ville, en individuel, sans vis-à-vis, avec un grand jardin... C'est un énorme investissement de temps et d'argent pour nous. Potentiellement, c'est la maison d'une vie. A part ça on est mariés, on a deux enfants donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui changera dans notre vie.

Justin et vous sembliez dire que Romy était un peu déboussolée ou angoissée par ces changements.

Au début elle avait un peu peur quand on lui disait qu'elle allait changer de maison et qu'elle voyait que la maison était en travaux. Mais là, elle voit que ça commence à être de plus en plus beau. Elle a vu les déménageurs qui mettaient ses jouets dans les cartons et on lui a dit qu'on emportait tout dans la nouvelle maison. Ca commence à faire un peu plus sens pour elle et je pense qu'elle a hâte. Ce matin elle a dit à Justin : 'Papa, tu vas peindre ma chambre.' Elle rentre à l'école l'année prochaine, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on voulait déménager avant. Je ne voulais pas la changer en cours d'année.

Appréhendez-vous sa première rentrée ?

C'est une étape énorme. Mais Romy est une petite fille sociable qui parle très bien, qui est hyper enjouée d'aller à l'école. Ca rassure. Mais on ne sait jamais comment ça va se passer.

Avez-vous envie d'un 3e enfant ?

Non. On se dit qu'on a la chance d'avoir deux petites filles en bonne santé. Elles ont un âge rapproché, donc elles vont vraiment évoluer ensemble. J'ai eu deux grossesses et accouchements compliqués, donc non. En plus les deux ont un rythme, elles font leurs nuits. On a aussi envie de voyager, de faire plein de trucs en famille. Et quand je vois le monde qu'on va leur laisser... Ca fait peur.

Vous semblez avoir un quotidien à 100 à l'heure, à quoi ressemble une journée type au sein de votre petite famille ?

Le lundi, le mardi et le jeudi, les filles vont chez la nounou. On se réveille tranquillement, je les dépose chez elle. Ensuite, je fais les courses, le ménage, les repas, je bosse, je fais mes factures, ma compta, les placements de produits... toute la paperasse. En général, je les récupère vers 17h. On rentre, on fait des jeux, on prend le bain, on mange et on lit des histoires avant d'aller au lit. Le week-end on est un peu plus cool. Le mercredi après-midi et le jeudi Justin ne travaille pas mais en ce moment il va sur le chantier. J'essaie d'y aller un peu avec lui le vendredi. Mais c'est rare qu'on y soit tous les deux parce que je ne veux pas trop faire garder les filles non plus.

A cause du coronavirus, les sports sont interdits à l'intérieur. Ce n'est pas trop difficile à gérer pour Justin ?

Il en a trop marre. Il a froid, il se mange la pluie une fois sur deux. C'est compliqué mais il fait du mieux qu'il peut.

Quels sont vos futurs projets ?

Déjà finir la maison et ensuite, pas de gros projets sur le court terme. J'ai peut-être des petits projets qui se profilent au niveau de mon travail, mais pas de gros changements dans nos vies si ce n'est l'emménagement.

Vous reverra-t-on à la télévision ?

J'aurais tendance à dire non. L'émission Mamans & Célèbres s'est présentée à nous mais de base ce n'était pas une volonté de refaire la télé. Et là en faisant ces tournages, j'ai réalisé que c'était un métier et que ce n'est pas le mien, ce n'est pas ma vie. On a trop envie de profiter de notre famille pour se contraindre à ça. Il ne faut jamais dire jamais mais, dans l'absolu, je ne pense pas.

