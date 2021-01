Tiffany arrête l'aventure Mamans & Célèbres : sa triste annonce

Depuis plusieurs mois, les téléspectateurs de TFX peuvent suivre les aventures de Tiffany, Justin et leurs filles Romy (2 ans et demi) et Zélie (1 an) dans Mamans & Célèbres. A l'instar d'Hillary, Jesta ou Wafa, l'ancienne candidate de Mariés au premier regard (saison 1, en 2016) dévoilait son quotidien. Malheureusement, elle a pris la décision de ne pas poursuivre cette expérience.

La nouvelle saison de Mamans & Célèbres débutera le 17 janvier 2021. Et malheureusement, le tournage des nouveaux épisodes s'est fait sans Tiffany. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont pu voir qu'il a récemment débuté. Julia Paredes, Wafa ou Hillary ont annoncé sur leurs comptes qu'elles avaient rempilé. Mais pas de nouvelles de l'épouse de Justin. Ses abonnés lui ont donc envoyé des messages pour avoir le fin mot de l'histoire. Et c'est le 14 janvier qu'ils ont eu la réponse à leur question.

"Parce que la question revient très souvent. Non, je ne continuerai pas l'aventure Mamans & Célèbres. C'était une très belle aventure, j'étais ravie de partager ça avec vous. Mais pour plein de raisons, j'ai préféré arrêter", a-t-elle écrit. Tiffany a également précisé qu'ils continueront à apparaître encore dans l'émission pendant un temps. De quoi consoler un peu leurs fans.

Tiffany n'est pas la seule à avoir souhaité arrêter cette expérience. Cindy Poumeyrol a pris la même décision et a expliqué pourquoi, le 8 janvier : "J'ai pris la décision de prendre une pause car 2020 a été trop intense pour moi. Je m'occupais d'Alba à plein temps jusqu'en septembre, les journées de tournage, mes collaborations Instagram, le lancement de Maison Nicole [sa marque de vêtements, NDLR]... Je n'arrivais plus à tout gérer, donc petite pause pour recharger les batteries." Le public ne retrouvera également pas Martika, qui a déménagé à Dubaï.

Mais qui dit départs, dit nouvelles arrivées. Aurélie Van Daelen, Camille Froment, Benjamin Machet, Olivia Kugel et Maeva Martinez ont intégré le casting.