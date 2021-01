La Bataille des couples : Une ancienne candidate a donné naissance à son deuxième enfant

L'année commence plutôt bien pour Olivia Kugel et son compagnon Alexandre Ossey. Le coupe d'influenceurs, vu dans la seconde saison de La Bataille des couples (TFX), a accueilli son deuxième enfant dans la nuit de dimanche à lundi 4 janvier 2021. En effet, juste après avoir indiqué se trouver au Centre Hospitalier des Quatre Villes, en à Saint-Cloud en région parisienne, Alexandre a posté un message on ne peut plus claire via sa story Instagram. "Nous sommes désormais 4", a-t-il écrit. Et d'ajouter : "Encore bravo à ma femme Olivia. Une fluidité vraiment, 10 min".

Le nouveau membre de leur famille est donc arrivé sans aucun problème et fait depuis le bonheur de ses parents. Il s'agit d'un deuxième petit garçon dont le prénom n'a pas encore été révélé à l'heure où nous écrivons ces lignes. Et alors que la maman se repose, le papa prend de son côté bien soin de s'occuper de son nouveau bébé. Toujours sur Instagram, il a partagé une première photo de ce dernier en train d'être nourri au biberon.

C'est au mois de juillet qu'Olivia et Alexandre ont annoncé attendre un heureux événement, deux ans après la naissance de leur aîné Cameron. "BABY NUMBER 2 IS COMING. Il est temps de partager avec vous notre petit secret. Le 1er trimestre étant terminé, c'est avec beaucoup de joie que nous vous annonçons l'arrivée d'un 4e membre dans notre famille en janvier 2021. Cameron va être grand frère, c'est encore irréel d'imaginer ça, mais c'est la suite logique telle qu'on l'avait imaginée", avait légendé la jolie brune qui a également participé à Friends Trip en 2016. Alexandre se disait de son côté "comblé" par la nouvelle et assurait vivre "un rêve éveillé". "J'ai ce que tout le monde rêve d'avoir, une famille avec laquelle je partage mes bons et parfois de mauvais moments, mais le plus important c'est que tout cela on le vive ensemble. Bientôt 4 (...). Je vous aime Daddy". Deux mois plus tard, en septembre, le couple découvrait le sexe du bébé au moment de la baby-shower et le partageait avec leurs abonnés.



Félicitations aux parents !