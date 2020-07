La Bataille des couples : Une ancienne candidate enceinte de son 2e enfant !

En 2019, Olivia Kugel et son compagnon Alexandre Ossey participaient ensemble à la seconde saison de La Bataille des couples (TFX). Le couple d'influenceurs encore inconnu du grand public à l'époque se mesurait alors aux starlettes du petit écran Fidji et Dylan ou encore Alizée et Maxime. Depuis la diffusion, Olivia et Alexandre ont gagné en notoriété et partagent avec plaisir leur quotidien sur leurs réseaux sociaux. Dimanche 19 juillet 2020, ils ont d'ailleurs annoncé une grande nouvelle : ils attendent un heureux événement !

En effet, deux ans après la naissance de leur premier enfant, Cameron, les amoureux se préparent à se relancer dans l'aventure du pouponnage. Sur Instagram, ils ont chacun posté une photo de leur belle famille accompagnée d'une échographie de leur futur bébé. Sur le cliché, Olivia apparaît le ventre déjà arrondi, quant à Alexandre, il affiche un très large sourire témoignant de son bonheur. "BABY NUMBER 2 IS COMING. Il est temps de partager avec vous notre petit secret. Le 1er trimestre étant terminé, c'est avec beaucoup de joie que nous vous annonçons l'arrivée d'un 4e membre dans notre famille en janvier 2021. Cameron va être grand frère, c'est encore irréel d'imaginer ça, mais c'est la suite logique telle qu'on l'avait imaginée", a légendé la jolie brune qui avait déjà été vue dans Friends Trip en 2016.

De son côté, l'influenceur s'est dit "comblé" par la nouvelle et a assuré vivre "un rêve éveillé". "J'ai ce que tout le monde rêve d'avoir, une famille avec laquelle je partage mes bons et parfois de mauvais moments, mais le plus important c'est que tout cela on le vive ensemble. Je remercie encore cette femme @kugelolivia, Cameron et du coup le ou la prochaine qui arrive, de me permettre de me surpasser, car je veux les rendre fiers et heureux. Bientôt 4 (...). Je vous aime Daddy"



Les félicitations se sont bousculées en commentaires, notamment de la part de leurs pairs de télé-réalité comme Charlène (Secret Story), Astrid Nelsia, Émilie Fiorelli ou encore Jesta Hillmann.

Félicitations aux futurs parents !