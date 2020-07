Astrid Nelsia méconnaissable : une vieille photo refait surface

Chassez le naturel, il revient au galop ! C'est l'application Facebook qui a fini de faire comprendre ce dicton à Astrid Nelsia. Celle qui est en couple actuellement avec le footballeur Matheus Vieira a été confrontée à son passé ce mardi 7 juillet 2020 alors qu'une vieille photo a refait surface.

Il s'agit d'un cliché, qu'elle a elle-même dévoilé sur sa page Instagram, pris il y a sept ans sur lequel la pulpeuse et sulfureuse brune apparaît presque méconnaissable tant elle n'a aucun artifice. En effet, l'air sage, la poitrine plus petite et le visage plus naturel, Astrid était une autre jeune femme à cette période ! Et ce n'est pas elle qui dira le contraire. "On se trouvait fraîche à cette époque", commente-t-elle d'ailleurs en s'adressant à l'amie qui figure également sur l'image à retrouver dans notre diaporama.

Il faut dire que celle qui fait de ses photos dénudées un commerce n'a jamais caché avoir eu recours à la chirurgie esthétique pour gommer ses nombreux complexes. Lors d'une interview accordée au magazine Public en 2018, elle faisait d'ailleurs la liste détaillée de ses opérations. "J'ai fait augmenter le volume de ma poitrine à 20 ans. J'ai fait plusieurs injections d'acide hyaluronique dans mes lèvres, une lipo-aspiration du ventre. J'ai demandé à mon praticien de réinjecter la graisse prélevée au niveau de mon abdomen dans mes fesses."

Désormais plus à l'aise dans son corps, elle reconnaissait lors de cet entretien avoir ainsi beaucoup plus de succès grâce à ces changements radicaux. "Je suis sans arrêt sollicitée sur les réseaux sociaux. La télé-réalité et la chirurgie esthétique m'ont permis de renverser la vapeur", confiait-elle. Une véritable revanche pour celle qui se trouvait "hideuse" étant petite. "Ma mère me coupait les cheveux trop courts. Je portais un horrible appareil dentaire. Quelques années plus tard, à l'adolescence, j'étais désespérément plate", expliquait-elle.