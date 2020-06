Astrid Nelsia en couple avec un footballeur : réconciliation dans le luxe

Âgé de 21 ans, Matheus Vieira évolue en tant que footballeur professionnel au poste d'attaquant et joue actuellement pour le club de Nyon, en Suisse. Sa carrière pourrait prochainement prendre un nouveau tournant puisqu'au début du mois de juin, il annonçait avoir signé avec une nouvelle agence sportive, WX Sports Advisory, basée à Genève. Pour l'heure, et alors que le mercato d'été est entamé, il n'a pas communiqué plus d'informations sur un possible transfert de club. Astrid et Matheus ont assumé leur coup de coeur en postant chacun une photo d'eux sur leurs réseaux sociaux au mois de janvier dernier.

Les footballeurs ont décidément la cote auprès des stars de télé-réalité. Parmi celles qui ont craqué pour ces as du ballon rond, on retrouve notamment Coralie Porrovecchio, Émilie Fiorelli, mais aussi Mélanie Da Cruz. Toutes sont fiancées ou mariées et ayant eu des enfants avec leur moitié. Astrid va-t-elle leur emboîter le pas ? D'après les récentes révélations de la jolie brune, l'heure du pouponnage n'est pas du tout d'actualité !