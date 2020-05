Charlène (Secret Story) maman depuis peu : elle a presque retrouvé la ligne

C'est un adorable petit garçon qui a pointé le bout de son nez mardi 19 mai 2020 pour le plus grand bonheur de ses parents qui ont décidé de l'appeler Thyam. Au lendemain de son accouchement, Charlène Lemer partageait déjà de premières photos depuis la maternité. "Quand la vie prend tout sens. Bienvenue mon fils, mon amour de Thyam, un bonheur indescriptible, papa et maman t'aiment tellement si fort !!!", écrivait-elle avec émotion.

Depuis, Charlène et son compagnon Benoît prennent leurs nouvelles marques avec bébé et se sont quelque peu éloignés des réseaux sociaux. Mais, vendredi 29 mai, l'ancienne candidate de Secret Story a fait un retour très remarqué sur Instagram en évoquant sa perte de poids express. "10 jours post partum ! Il me reste 4,5 kg à perdre par rapport à mon poids d'avant grossesse", a-t-elle révélé à travers une vidéo où elle dévoile son ventre plat.

Face aux nombreux messages impressionnés des internautes, Charlène a trouvé le temps d'en dire plus à ce sujet via sa story quelques heures plus tard. "Je n'ai rien fait de spécial, à part bien manger, j'ai directement repris une bonne alimentation. J'avais pris 13 kilos pendant ma grossesse, et là il m'en reste 4,5 à perdre. C'est vrai que j'ai pas le gros appétit à me jeter sur des trucs gras ou à manger des choses que je ne pouvais pas manger avant... Et donc le corps est hyper bien fait, ça se remet tout seul, tous les jours je dégonfle. Je suis plutôt contente !", a-t-elle confié la mine toutefois fatiguée. Pour conclure, elle promet à ses abonnés un avant/après une fois qu'elle aura retrouvé son poids d'origine, ce qui ne devrait donc pas tarder.