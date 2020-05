Charlène (Secret Story) maman : elle présente son fils au prénom original

Le 27 novembre 2019, toujours sur Instagram, les amoureux avaient chacun annoncé la grossesse de Charlène en postant une photo sur laquelle on peut voir la jeune femme dans le désert avec Benoît. Baby bump en avant face à un magnifique coucher de soleil, le mot "BABY" était écrit dans le sable à leurs pieds. En légende, la belle de 26 ans écrivait : "Baby is coming... C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous annonçons que nous serons bientôt 3 pour notre plus grand bonheur, un petit 'nous' pointera le bout de son nez dans quelques mois Voilà plus de cinq ans et demi que je partage ma vie auprès de l'homme qui me rend la plus heureuse au monde et je suis si fière de lui donner bientôt un nouveau rôle, celui d'être papa. Déjà trois mois et demi que tu es là, vivement la suite de notre aventure à trois..."

Benoît, également ancien candidat de Secret Story 11, avait fait de même de son côté. "Après cinq ans auprès de la femme de ma vie, tu vas réaliser l'un de mes plus grands rêves : fonder une famille. C'est avec fierté et émotion que nous vous annonçons la future arrivée de notre baby. Bientôt un rôle de papa et de maman qui nous attend et dont nous sommes les plus impatients et heureux du monde. Après trois mois et demi dans le ventre de la femme de ma vie, tu te fais discret et grandis petit à petit mais si tu savais comment j'ai déjà hâte de te rencontrer ! Vivement la suite de notre aventure à trois."

Toutes nos félicitations aux heureux parents !