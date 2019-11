Charlène (Secret Story 11) enceinte de Benoît : elle affiche son baby bump

Dans Secret Story 11, de nombreux téléspectateurs doutaient sincèrement de la solidité du couple formé par Charlène et Benoît. A un moment de l'aventure, le jeune homme s'était rapproché de Barbara par stratégie, ce qui avait créé quelques tensions. Pourtant, deux ans plus tard, les anciens candidats de télé-réalité sont toujours fou amoureux. Et ils viennent d'annoncer un heureux événement.

Mercredi 27 novembre 2019, Charlène s'est saisie de son compte Instagram afin d'annoncer qu'elle était enceinte de son premier enfant. "Baby is coming... C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous annonçons que nous serons bientôt 3 pour notre plus grand bonheur, un petit 'nous' pointera le bout de son nez dans quelques mois Voilà plus de cinq ans et demi que je partage ma vie auprès de l'homme qui me rend la plus heureuse au monde et je suis si fière de lui donner bientôt un nouveau rôle, celui d'être papa. Déjà trois mois et demi que tu es là, vivement la suite de notre aventure à trois...", a-t-elle légendé une photo sur laquelle elle se trouve dans le désert avec Benoît, son baby bump bien apparent. Sur le sable, le couple a écrit le mot "baby" et, derrière, on peut observer un beau coucher de soleil.

De son côté, le beau brun a partagé la même photo et l'a commentée ainsi : "Après cinq ans auprès de la femme de ma vie, tu vas réaliser l'un de mes plus grands rêves : fonder une famille. C'est avec fierté et émotion que nous vous annonçons la future arrivée de notre baby. Bientôt un rôle de papa et de maman qui nous attend et dont nous sommes les plus impatients et heureux du monde. Après trois mois et demi dans le ventre de la femme de ma vie, tu te fais discret et grandis petit à petit mais si tu savais comment j'ai déjà hâte de te rencontrer ! Vivement la suite de notre aventure à trois @charlene_lemer."

Nous adressons toutes nos félicitations à Charlène et Benoît.