Charlène (Secret Story) enceinte : le nombre de kilos qu'elle a pris

Les fans de Charlène n'étaient pas au bout de leurs surprises. En story, elle leur a fait une nouvelle révélation qui devrait les enchanter. Benoît et elle ont participé à la saison 2 de Mamans & Célèbres, une émission de TFX qui suit le quotidien de mamans ou futures mamans bien connues des fans de télé-réalité. "On a commencé à tourner en mars. On a fait pas mal de jours de tournage. Après, il y a eu le coronavirus, donc ça s'est stoppé. (...) On ne sait pas encore quand ce sera diffusé et quand l'émission reviendra. On vous tiendra au courant. On a hâte de partager ça avec vous. Il y aura nos débuts en tant que parents. Vous allez aussi voir quand on a changé de maison ou l'installation de la chambre. Je pense que vous allez kiffer", a-t-elle expliqué.