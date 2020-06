Alizée (Pékin Express) : Son mari Maxime violemment insulté, elle recadre

Le début de la semaine n'a pas commencé de la meilleure des manières pour Alizée et Maxime. Les deux candidats emblématiques de Pékin Express ont vu leur sérénité quelque peu entachée par un influenceur répondant au nom de Lorenzi Dos Santos. Ce dernier, connu pour partager ses voyages aux quatre coins du monde sur Instagram et pour son look atypique, lui qui a le visage entièrement recouvert de tatouages, a décidé de s'en prendre au jeune homme aux cheveux bouclés, et plus particulièrement à sa façon de vivre, après avoir vu ses multiples posts où apparaissent des voitures de luxe.

"Chaque fois des gens me demandent : pourquoi tu ne fais pas Pékin Express ? Je viens de tomber sur le compte d'un mec qui apparemment l'a fait. Tu vois son Insta, c'est que des publications à Neuilly-sur-Seine et des voitures de luxe. Bref, l'Instagram bling-bling ridicule par excellence...", a-t-il estimé avant de tacler avec virulence et de façon plus générale les personnalités de télé-réalité. "Vous êtes là à suivre tous ces fils de p**e de la télé-réalité... Ces gens-là, ils s'en tapent de vous ! Ils vous font croire que vous faites partie de leur vie, mais à leurs yeux, vous êtes juste des Français moyens grâce à qui ils peuvent vivre leur vie de millionnaire. Avoir une Lamborghini, vivre à Dubaï, avoir des montres à je sais pas combien ?! La réalité, c'est pas ça."

Il n'en fallait pas plus pour qu'Alizée, la femme de Maxime, monte au créneau pour le défendre. "Voyageur, mais tellement étriqué d'esprit. Juger une personne à travers de simples photos Instagram ... Ça me désole. 'Neuilly-sur-Seine et voitures de luxe bling-bling'. Ok, tu ne nous connais absolument pas. (...) Non, ce n'est pas la réalité, ce n'est absolument pas ce que l'on partage. Tu te trompes complètement de cible. On ne vit pas à Dubaï, on a déménagé en Bretagne. Nous savons d'où l'on vient, nos valeurs ne sont pas celles que tu décris. Encore une fois, tu juges sans connaître et c'est bien triste", se justifie avec agacement celle qui attend son premier enfant.

D'où tu te permets de l'insulter ?

L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais le fameux Lorenzi était bien décidé à ternir l'image de Maxime Langlais. Problème, c'est en l'insultant violemment qu'il a continué à partager son point de vue catégorique. "Fils de p**e qui a des lambo, quels Français ont des Lamborghini ? La France s'est mobilisée pendant des mois parce que les gens galèrent et toi, tu parles de Lamborghini... À quel moment vous allez arrêter de suivre ces gens ? D'acheter les produits qu'ils promotionnent ? Et de les enrichir à ce point ? Gardez vos sous !!!" Le message de trop pour Alizée, qui l'a sérieusement recadré en retraçant le parcours méritant de son époux au passage. "Là par contre, je rigole un peu moins. D'où tu te permets de l'insulter ? Maxime travaille depuis qu'il a 18 ans, il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il s'arrache tous les jours au boulot pour réaliser ses rêves. L'automobile en fait partie, il en est passionné depuis tout petit. PS : Nous ne vivons pas de promotion sur Instagram."

De son côté, l'ancien baroudeur de M6 un peu bobo a lui aussi réagi à ces attaques gratuites, donnant un peu d'informations sur son passé bien loin des strass et des paillettes. "Il y a dix ans, j'étais en mobylette et je livrais des hamburgers. Parce que tu penses que moi je n'ai pas galéré pour me faire des ronds ? Tout le monde pensait que je tournais à la cocaïne tellement j'envoyais ! Je sais d'où je viens et c'est pour ça que je suis si heureux et que j'apprécie la moindre des choses que m'offre la vie, parce que je sais ce que c'est de galérer, Johnny !" Nul doute que cette mise au point aura en tout cas renforcé l'admiration que lui portent ses fans !