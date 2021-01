Camille Froment (Les Marseillais) enceinte et proche d'accoucher : malaises et visite à la maternité

Camille Froment en a gros sur le coeur depuis quelques jours. L'ancienne candidate des Marseillais et ex de Benjamin Samat a expliqué à travers plusieurs messages postés sur Instagram avoir été trahie par une personne qui comptait beaucoup pour elle. Actuellement enceinte, et alors qu'elle a indiqué ne plus vouloir s'occuper que d'elle et de sa fille à naître, on peut alors s'imaginer que la personne en question serait le rappeur Dadinho Leybou qu'elle fréquentait depuis un moment maintenant et avec qui elle attend son enfant. "Je prends des décisions radicales dans ma vie mais qui me seront bénéfiques je pense. J'ai envie de penser qu'à moi, qu'à ma fille, qu'à vite déménager d'ici...", déclarait-elle entre autre.

Au lendemain des ces révélations, Camille Froment a connu une petite frayeur vis-à-vis de sa grossesse. "C'était une journée vraiment compliquée. J'avais très mal au ventre toute l'après-midi, a-t-elle rapporté. Donc je suis allée à la maternité, j'ai fait une écho, tout va très très bien. Il faut surveiller mais rien d'alarmant." Si elle se veut rassurante, la jolie marseillaise confie tout de même avoir été victime de quelques étourdissements inquiétants. "Je suis très fatiguée parce qu'avec tout ce qu'il se passe en ce moment j'avais une tension qui était assez faible, je faisais des malaises, les oreilles qui bourdonnent, la vision qui se trouble... Donc c'était un peu embêtant. Mais voilà rien de grave franchement, c'est vrai que sur le coup ça surprend".

En rendant visite à sa sage-femme pour contrôler l'évolution de sa grossesse, Camille a par ailleurs fait une belle découverte : son accouchement ne devrait plus tarder ! "Je suis bientôt à terme ! Genre dans trois semaines je suis à terme. J'étais loin de m'imaginer que j'en étais aussi près", s'est-elle étonnée avec ravissement. Une rencontre avec sa fille qu'elle attend avec impatience et qui saura certainement lui faire oublier ses tracas !