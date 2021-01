Camille Froment (Les Marseillais) enceinte et séparée de son chéri rappeur ? Ses messages énigmatiques

À quelques mois d'accueillir dans sa vie son premier enfant, Camille Froment devrait être sur un petit nuage. Malheureusement, l'ex-candidate des Marseillais est apparue très chagrinée sur ses réseaux sociaux. Sans jamais rentrer dans les détails, la jeune femme de 24 ans évoque plusieurs fois la trahison d'une personne chère à son coeur. Une personne qui pourrait se révéler être le rappeur Dadinho Leybou, le père de sa fille à naître.

"Le plus dur c'est de voir que tu donnes tout à quelqu'un qui t'oublies d'une heure à l'autre. J'ai tout tout tout donné pour des gens et au final même en étant enceinte, degun se soucie de moi. J'ai mal au coeur, s'est-elle désolée par message. Je ne comprendrai jamais autant de méchanceté, d'ignorance, de négligence. (...) Si seulement vous saviez. La seule personne à qui je donnerai tout maintenant c'est ma fille et personne d'autre. Je ne peux compter que sur moi-même. J'ai mal à la vie, mal au coeur mais je me relèverai ça c'est sûr." Dans un second post Instagram, Camille Froment continue de partager son incompréhension face à quelqu'un qui serait capable d'"être aussi faux, mentir autant" à son égard. "Et je ne vous parle même pas de la trahison dans tout ça parce que c'est pire", ajoute-t-elle. Camille Froment tente malgré tout de rassurer en faisant la promesse de se relever de cette épreuve douloureuse. Et pour elle de conclure : "Sur ces belles paroles, je vais fermer les yeux et me connecter à ma fille parce qu'elle a dû sentir que j'étais triste ce soir, elle m'envoie pleins de petits coups. Je l'aime déjà tellement, j'ai hâte qu'elle arrive et qu'elle change ma vie à tout jamais. J'ai hâte de connaître un amour inconditionnel, celui qui ne faillira jamais."

Je prends des décisions radicales

Face aux nombreux messages reçus après cette prise de parole énigmatique, Camille Froment s'est exprimée face caméra en story ce mercredi 13 janvier. Mais les nouvelles n'étaient pas plus réjouissantes. "De manière générale, je me suis rendue compte que ce n'est pas parce qu'on veut que les choses soient d'une certaine manière qu'elle le seront. On a beau se donner corps et âme pour que ça se passe comme on le voudrait, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler dans la vie. C'est comme ça mais ce n'est pas grave. Le plus important à l'heure actuelle, c'est le bébé", a-t-elle confié. Camille se montre ensuite positive, relativisant en pensant au soutien de ses proches et de ses fans. "C'est pour ça qu'en fait j'ai tout pour être heureuse. Alors, j'ai envie de passer une bonne fin de grossesse, je n'ai pas envie de m'angoisser, c'est pour ça aussi que je prends des décisions radicales dans ma vie mais qui me seront bénéfiques je pense. J'ai envie de penser qu'à moi, qu'à ma fille, qu'à vite déménager d'ici...", a-t-elle annoncé.

Alors son chéri Dadinho aurait-il fauté ? Va-t-elle élever seule sa fille ? Le mystère reste pour l'heure entier...