Camille Froment (Les Marseillais) enceinte : le sexe de son bébé dévoilé

C'est le 1er octobre 2020 que la belle blonde avait révélé sa grossesse. Elle avait publié une photo sur laquelle elle apparaissait avec son compagnon. Ce dernier tenait un fumigène dans chaque main, desquels s'échappaient les couleurs rose et bleue. "1+1=3 ... C'est avec beaucoup d'émotion qu'il est enfin temps pour nous de vous révéler le lourd secret que nous gardons depuis plus de quatre mois et de vous annoncer la venue d'un(e)mini nous début 2021.... Merci la vie, merci ma vie", avait-elle commenté son post.