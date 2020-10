Les Marseillais : Une ancienne candidate phare enceinte

Après Laura Lempika, Jesta Hillmann ou encore Stéphanie Clerbois, c'est au tour d'une autre candidate de télé-réalité d'annoncer sa grossesse sur Instagram.

Ce jeudi 1er octobre 2020, une ancienne candidate des Marseillais (W9) s'est en effet saisie de son compte afin d'enfin révéler la bonne nouvelle à ses abonnés. Il s'agit de Camille Froment. La jeune femme de 24 ans révélée au grand public en 2018, dans la saison tournée en Australie, a publié une photo sur laquelle elle apparaît avec son compagnon, le rappeur Dadinho Leybou. Ce dernier tient un fumigène dans chaque main, desquels s'échappent la couleur rose et bleue. "1+1=3 ... C'est avec beaucoup d'émotions qu'il est enfin temps pour nous de vous révéler le lourd secret que nous gardons depuis plus de quatre mois et de vous annoncer la venue d'un(e)mini nous début 2021.... Merci la vie, merci ma vie", peut-on lire en légende de la publication.

Bien que Camille Froment porte une combinaison moulante, on ne peut pas encore apercevoir son baby bump. Cela n'a pas empêché ses fans de lui adresser leurs félicitations pour cet heureux événement à venir.