Stéphanie Clerbois enceinte : le sexe du bébé révélé en photo avec son ex

Le deuxième enfant de Stéphanie et Eric est attendu à la fin de l'année, au moment des fêtes de Noël. Et c'est donc à deux et plus unis que jamais qu'ils comptent entamer cette nouvelle aventure. Pour autant, pas question de brûler les étapes. Via sa story, l'influenceuse belge a au contraire expliqué son désir de prendre son temps. "Au début bébé restera avec moi et papa viendra quand il voudra... La suite on verra".

Une histoire que les internautes ne comprennent pas toujours mais qu'importe pour l'ex-candidate de Secret Story, laquelle ne se laisse pas abattre par les critiques. "J'ai quand même une relation avec Eric, on a eu un petit garçon, on a vécu cinq ans ensemble, il y a eu une rupture de deux ans et si on a envie d'essayer que ça refonctionne, qu'il y a un bébé surprise et qu'on décide de le garder parce qu'on est amoureux et que tout se passe bien, c'est notre choix", nous expliquait-elle.