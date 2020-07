Laura Lempika enceinte : le sexe du bébé révélé, Nikola Lozina en larmes

Mercredi 23 juillet 2020, Laura Lempika et son fiancé Nikola Lozina ont dévoilé le sexe de leur futur bébé. La jeune femme, qui est enceinte de son premier enfant, a d'ailleurs fait pleurer son homme lorsqu'il a appris qu'il allait devenir papa... d'un petit garçon !

"Ça sera un Lozina Junior... Le plus beau cadeau de ma vie va arriver... Laura Lempika", a-t-il écrit. "Le bonheur d'attendre un petit garçon, c'est que je vais avoir un prince charmant pour la vie... It's a boy. Je vous aime Nikola Lozina. Hâte que tu sois là mon trésor", a rédigé Laura Lempika de son côté. Aux côtés de ces deux textes postés sur Instagram, on a pu voir en photo et en boomerang que l'annonce a été faite dans une villa, avec des Marseillais à leurs côtés, notamment Julien Tanti. Nikola Lozina semblait ignorer le sexe de son enfant. Lorsque Laura a laissé échapper des fumigènes bleus, dévoilant qu'il s'agissait d'un petit garçon, le jeune homme a en effet pleuré et a posé la tête sur l'épaule de sa fiancée.

C'est donc un nouveau fraté qui va agrandir la famille des Marseillais. En dehors de Carla Moreau et Kevin Guedj, qui sont les parents d'une petite fille prénommé Ruby (9 mois), il n'y a que des garçons qui soient nés au sein de cette tribu : Tiago (2 ans), fils de Manon Marsault et de Julien Tanti (précisons que Manon est actuellement enceinte de leur deuxième enfant, une petite fille qui portera le prénom Angelina) et Maylone (9 mois), fils de Jessica Thivenin et Thibault Garcia.

Le couple avait annoncé cette grossesse le 12 juillet. "C'est avec une immense joie et beaucoup d'émotion qu'après quatre longs mois d'attente, je vous annonce que bientôt nous serons trois. Bientôt une nouvelle page s'écrit... la plus belle réussite de ma vie... je t'aime Nikola Lozina. Nous sommes les plus heureux du monde merci mon dieu", avait écrit Laura Lempika en légende d'un cliché dévoilant son ventre arrondi. De son côté, le futur papa avait écrit : "Merci à la femme de ma vie d'avoir réalisé mon rêve : devenir papa... Je vais enfin connaître le bonheur de fonder ma famille..." très peu de temps sépare donc cette annonce et celle du sexe de l'enfant.

En tout cas, l'arrivée de bébé chamboule les projets du couple, qui avait prévu de se marier. Il y a peu, ils ont fait savoir que la cérémonie a été reportée. "Pour être franche avec vous, je n'avais pas forcément envie... je ne me voyais pas me marier en étant enceinte. Je préfère faire le bébé avant et me marier plus tard. Comme ça, au moins, je pourrais mettre la robe que je veux, me sentir bien et ne pas être boudinée comme un loukoum. Je suis très heureuse d'être enceinte, mais forcément, quand on est enceinte, on prend quelques kilos, on gonfle un peu avec la chaleur... On est très belle enceinte, mais en soi, j'imagine vraiment un mariage en étant fine dans ma robe", a confié la jolie brune à ce sujet sur les réseaux sociaux.