Jessica Thivenin : Maylone de retour à l'hôpital, rendez-vous important

Le 21 juin 2020,Jessica Thivenin a eu un nouveau rendez-vous à l'hôpital pour son fils Maylone. Opéré après sa naissance en octobre 2019, pour une atrésie de l'oesophage, le bébé avait frôlé la mort plusieurs fois durant ses premiers mois. Aujourd'hui âgé de 9 mois, Maylone doit faire un test de contrôle pour vérifier que son oesophage fonctionne normalement. Sur Snapchat, sa maman a expliqué : "On a rendez-vous à l'hôpital à 10 heures pour Maylone pour faire sa radio de l'oesophage pour voir s'il a rétréci, s'il a bougé depuis qu'il a été opéré quand il était petit, s'il a bien cicatrisé, si la nourriture passe bien. Voilà, ils vont lui faire boire un truc et on va regarder ça. Je suis très contente en tout cas parce que tout va bien. Il m'a dit même que j'étais moins obligée de mixer les aliments maintenant qu'il avait trois petites dents. Pas en morceaux mais moins mixer en tout cas. Donc on passe des caps !"

Regardez comme il est costaud

Quelques heures plus tard, la femme de Thibault Garcia a filmé son fils à l'hôpital après son rendez-vous. Bonne nouvelle, tout s'est bien passé ! La maman de 30 ans a raconté : "Bon bah voilà, on a fait la petite radio, il a été gentil mais il a bien pleuré. Il a pas kiffé mais il a été gentil. On attend les résultats. Ils m'ont dit que les résultat c'était très bien et qu'on attendait le retour du docteur. Trop cool."

Tout est désormais rentré dans l'ordre pour le petit Maylone et pour ses parents qui avaient été très inquiets pour la santé de leur fils. Et pour prouver que Maylone peut désormais manger comme un grand, Jessica a partagé son premier repas "Voilà il y a des morceaux et il mange ! Regardez comme il est costaud, je suis tellement fière de lui !" chuchote-t-elle avec amour. Quoiqu'il en soit une chose est sûre, le petit Maylone est toujours à croquer !